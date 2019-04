. Decine di adesioni da parte dei commercianti della zona protocollate ieri. Numeri a sostegno di una richiesta che non riguarda solo l'interdizione della via cittadina al traffico automobilistico, ma il potenziamento del mezzo pubblico e altre attività per agevolare la cittadinanza.1) La trasformazione in area pedonale del tratto di via Umberto tra piazza Majorana a via Etnea: gli autobus potranno transitare in viale XX Settembre mentre le auto in via Pantano e via De Felice evitando gli attuali ingorghi causati dai due flussi che si "scontrano" in via Umberto, una strada strettissima a cui si aggiunge il problema delle doppie file.2) La riqualificazione della via con abbellimenti, panchine, verde, tavolini eccetera, magari utilizzando i fondi ricavati dalla tassa di soggiorno.3) Appositi servizi di trasporto pubblico per arrivare nell'area pedonale permettendo anche lo scambio con l'autovettura privata, grazie ad una navetta diretta e veloce da Piazzale Famà (ex Sanzio) a Piazza Ettore Majorana.o funzionale e richiamare numerosi cittadini nel nuovo salotto di Catania e senza alcun problema di accessibilità grazie alle navette, possibilmente gratuite, proprio come hanno fatto a Palermo.