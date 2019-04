volume di Roberto de Pietro, responsabile ambiente per il FAI, "Un paradiso siciliano ritrovato", sulla zona umida ai confini tra le province di Catania e Siracusa, la cui esistenza è messa fortemente a rischio, nonostante l'importanza ambientale e le prospettive di sviluppo sostenibile che potrebbe aprire. Si parlerà di "Gelsari e Lentini, Acqua Rubata", alle 16,30 al Convitto Cutelli.Di seguito il programma fino a domenica 5 maggio 2019.ore 18.00 Mondadori Bookstore - Piazza Roma“Giannetto il maghetto” di Silvia Buda. Per bambini – Tomolo editoreore 17,30 Cavallotto Corso Sicilia 91Presentazione del libro Rosso ulivo di Lella Seminerio Siké EdizioniIntervista l'autrice Alessandra BonaccorsiOre 17.30 Biblioteca/Archivio Storico della Città Metropolitana- Via Prefettura, 20 "Troparium de Catania” di Roberto Bolelli – Interventi di Riccardo Insolia e Giovanni Miraglia Il mio gruppo/Gruppo editoriale GEDIOre 11.00 Libreria Roda Libri – San Giovanni Galemo, Via Immacolata,1 Per festeggiare i 50 anni dall’allunaggio Agata e Tiziana Squillaci racconteranno questo evento storico con un laboratorio creativo rivolto ai bambini.17,00 Cavallotto Corso Sicilia 91Conversazione su filosofia e psichiatria. In collaborazione con l'associazione Metis Scuola di Alta Formazione in counseling filosofico e l'associazione L'albero filosoficodomenica 5 maggio ore 10 – 20 Lungomare FestMostra mercato del libro in occasione del Maggio dei libriEvento organizzato in collaborazione con il Comune di CataniaPartecipano i seguenti editori e libraiAkkuaria EditoreAlgra EditoreAntica libreriaBonaccorso LibreriaCarthago EditoreCatania LibriCavallotto Librerie - EdizioniCMQEdizioni AriannaGAEditoriIl Convivio EditoreIl Sofà delle MuseKC EdizioniLibò libreriaMaimone EditoreMetas CompanyMondadori P.zza RomaMondadori Via di SangiulianoPescebanana LibreriaRodalibriRossomalpeloSplēn EdizioniVicolo Stretto-PrampoliniVerbaVolant EdizioniVillaggio Maori