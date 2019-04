Si tratta di conversazioni registrate dai carabinieri – delle quali LiveSicilia è in possesso – che documentano il tentativo della segretaria di Marco Corsaro di concordare appuntamenti elettorali, anche riservati, con soggetti reclusi agli arresti domiciliari o con la moglie di un detenuto. E non si tratta di picciotti di secondo livello, ma di Gaetano e Tony Nicotra, accusati di associazione mafiosa, nipoti del boss conosciutissimo a Misterbianco.chiedendo lo scioglimento per mafia del Comune di Misterbianco dopo le inchieste sull'arresto del militante del Pd Carmelo Santapaola. Corsaro, contattato da LiveSicilia, nega che siano avvenuti gli incontri elettorali concordati con Nicotra, il consigliere sostiene anche di non avere chiesto voti alla moglie del presunto mafioso, ma di conoscerla “perché cliente del mio Caf, nel quale viene a sbrigare pratiche del 730”. “Si tratta – assicura Marco Corsaro – di telefonate fatte in serie ma non ho mai avuto alcunché da fare con questi soggetti, la mia segretaria ha stampato i miei tabulati telefonici e probabilmente ha chiamato quei numeri". Come mai eravate in possesso del numero del detenuto? "Perché sicuramente avevano portato pratiche nel nostro Caf, tanto è vero che io non ho mai incontrato queste persone"– I carabinieri hanno documentato i contatti di alcuni indagati con con A. A., funzionario della Banca di Credito Etneo, S. C. geometra “che espleta consulenze al Comune di Misterbianco”, S. L., dirigente del Comune di Camporotondo Etneo e, appunto, Marco Giuseppe Corsaro già vicesindaco e attualmente consigliere del Comune di Misterbianco, tutti ritenuti “soggetti – scrive la magistratura – con i quali gli affiliati apicali del sodalizio sono accreditati e che, a loro volta, instaurano contatti con gli stessi”.- Il 13 marzo del 2017 la segreteria politica dell'allora vicesindaco e assessore Marco Corsaro contatta il numero di cellulare di Gaetano Nicotra, in quel momento agli arresti domiciliari, che in teoria non dovrebbe comunicare con nessuno. “Marco – dice la segretaria – avrebbe il piacere di incontrarla, per parlarle anche della sua campagna elettorale. Se lei, magari, è disponibile, magari prendiamo l'appuntamento”.Il detenuto tenta di spiegare che non sarà semplice. “Ma io – risponde Nicotra – ho qualche problema, io non posso, marco sa un po' la mia situazione e non posso, io...forse mia moglie potrebbe venire, questo numero chi glielo ha dato?”. La segretaria risponde senza pensarci: “Marco”. “Ah Marco! – continua il detenuto – Ma non non so quando, quando ci potremmo vedere?”. La segretaria chiede quando potrebbe essere disponibile, “di mattina, Marco dalle otto alle 11.30 è qui. Quindi se magari...”.- La segretaria spiega che l'appuntamento potrebbe avvenire nel Caf, “accanto a dove ha il suo ufficio”. Un luogo, l'ufficio, che Nicotra, accusato di mafia, sembra conoscere: “Ah, nel suo ufficio, ma io non posso venire. Gli deve dire a Marco che non posso partecipare, non posso entrare in queste riunioni di pubblici uffici, perché ho avuto dei problemi...”.La segretaria lo rassicura della riservatezza dell'incontro e insiste, “è una cosa a tu per tu, comunque, marco ha il piacere di parlare con lei, semplicemente”.- Il presunto mafioso conferma la possibilità dell'incontro, spiegando che non può in ogni caso partecipare a riunioni di pubblici uffici. Queste cosa io non ci posso partecipare”.E la segretaria insiste ancora: “No! No! Assolutamente! È un incontro a tu per tu con Marco!”.Nicotra conferma che può incontrare subito il vicesindaco, ma spiega anche che ha avuto dei problemi giudiziari: “Ho avuto dei problemi giudiziari, capito? Quindi, non posso fare parte, partecipare a queste cose di...diciamo di...che Marco sta facendo pubblicità, queste cose, io non ci posso partecipare, capito?”. La segretaria conferma di aver capito e nonostante Nicotra insiste sul fatto che non vorrebbe “intaccare Marco nel suo percorso, per correttezza è giusto che ve lo dico”, la segretaria continua a insistere: “Sì! Sì! Se magari lei può, qualche mattinata, troverà Marco qui”.I due confermano l'incontro.Agli atti anche altre telefonate, come quella del 16 giugno 2016 al cellulare di Lucia Palmeri, moglie di Tony Nicotra, altro indagato per associazione mafiosa, in quel momento detenuto.“Il vice sindaco – dice la segretaria di Corsaro – aveva bisogno di parlare con lei se era disponibile”. La signora chiede di cosa si tratti: “Si parla di politica comunque – risponde la segretaria – però non è un incontro politico, è un incontro solo con lei, personale!”.Il 7 novembre altra telefonata alla signora Nicotra, che conferma di conoscere il vicesindaco: “Conosco Marco io – dice – se ha qualche cosa mi contatterà lui di sicuro”.Alla signora Nicotra arriva anche l'invito, via sms, per partecipare agli auguri di Natale del 2016.