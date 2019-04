ai colori e alle forze creative della nostra isola. L’edizione 2018 di SicilyFEST ha registrato un enorme successo in termini di pubblico e apprezzamento: circa 30000 i visitatori - Londoners e Italian expats - che nell’arco di due giorni e mezzo si sono aggirati tra gli stand per gustare e apprezzare i sapori della Sicilia., sede della storica birreria Truman dall’inconfondibile ciminiera in mattoni rossi che si staglia su Brick Lane - che il 17/18/19 Maggio, ospitando SicilyFEST, si trasformerà in un vero e proprio street market siciliano, mettendo in mostra per i Londoners ciò che di meglio il panorama enogastronomico siciliano ha da offrire.gelati, panini gourmet, fritturine di pesce, biscotti, prodotti al pistacchio, pasta, e ancora caffè, bibite, vini e amari siciliani insieme a cocktail di ispirazione sicula. Enogastronomia, ma non solo!in un ricco programma di eventi. Oltre ad un craft corner, i visitatori potranno apprezzare l’esposizione di “fotografia sensoriale” di Salvo Olimpo, la live exhibition dell’artista Claudio Arezzo di Trifiletti e le luminarie - un perfetto mix di arte, artigianato e folklore - di Armonie di Luci di Agostino Ferrara. La band catanese Camera a Sud si esibirà sabato 18 Maggio, mentre il dj set Jerry Prestigiacomo sarà la colonna sonora dei tre giorni londinesi.presidente della FIC-UK, con una masterclass, insieme ad altre sessioni di tasting e show cooking durante tutto il weekend. SicilyFEST è un evento kid-friendly, quindi ai bambini sarà dedicato un corner creatività organizzato in collaborazione con l’associazione Children Do Matter, e due laboratori interattivi di ispirazione siciliana.