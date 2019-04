Ma questa volta le ammissioni che hanno il peso di una (quasi) confessione sono di due uomini d'onore di Cosa Nostra. E non due qualsiasi, ma Daniele Nizza e Orazio Magrì. Boss del clan Santapaola-Ercolano dal forte carisma mafioso. Forse più Daniele Nizza in verità. Chi lo conosce in via Stella Polare parla di lui come di uno degli ultimi mafiosi di razza di Catania. Che per forza e ghigno criminale ricordava (dopo oggi, forse, 'il mito di Daniele' cadrà) i boss degli anni '90. Nulla a che vedere con le nuove leve, giovanissimi che imitano i protagonisti di Gomorra e si sentono sperti perché hanno una pistola alla cintola e magari hanno il padre o il fratello in carcere. Avere un parente detenuto è quasi un vanto nel quartiere.Per la precisione il boss di San Cristoforo, Daniele Nizza, è imputato perché ritenuto il mandante dell'assassinio di Lorenzo Saitta, sparito nel nulla il 6 dicembre 2007, e come componente del gruppo di fuoco che ha ucciso nel 2009 Franco Palermo, storico esponente dei Cursoti. Orazio Magrì, invece, è alla sbarra per aver sparato a sangue freddo al referente del Villaggio Sant'Agata Giuseppe Rizzotto, u ciareddu, un pomeriggio di settembre del 2011. Il corpo non è mai stato ritrovato.Il Pg Antonio Nicastro, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a trent'anni per i due killer, difesi dall'avvocato Salvo Pace (che nella sua arringa ha caldeggiato la stessa pena). La Corte d'Assise d'Appello ha accolto pienamente le richieste del magistrato ed ha quindi riformato la sentenza di primo grado, dall'ergastolo a trent'anni di reclusione. Confermata invece la condanna a dieci anni a Fabrizio Nizza, collaboratore di giustizia, imputato e uno dei principali accusatori dei due boss catanesi. Sarà necessario leggere le motivazioni per capire come è arrivata questa decisione, l'ammissione di responsabilità probabilmente ha comportato la concessione delle attenuanti generiche ai due mafiosi.Soprattutto sugli assetti di potere criminale dei Santapaola e sui ruoli al vertice della cupola. Una cosa è certa la mafia ha cambiato pelle.