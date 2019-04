che gestisce lo scalo aereo di Catania, i cui soci sono la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la Città metropolitana di Catania, l'Irsap di Palermo, il Libero consorzio comunale di Siracusa e il Comune di Catania, che per l'Osservatorio "devono, alla luce del principio della trasparenza amministrativa, essere edotti in ordine all'esperienza professionale, ai titoli di studio e all'assenza di conflitti d'interessi o cause ostative all'assunzione e all'assolvimento dell'incarico".di Sac) pubblichi, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i curricula di presidente e componenti della giunta" osservando che "visto il ruolo che la stessa svolge sul territorio di Catania, Ragusa e Siracusa, appare particolarmente stringente l'assolvimento della trasparenza e informazione nei confronti della collettività, a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia previsione di legge". "E' di tutta evidenza - conclude l'Osservatorio - il diritto di ogni cittadino, consumatore e utente, ad avere contezza delle qualifiche professionali e dei titoli di studio di coloro i quali hanno assunto posizioni di vertice in seno all'amministrazione della Sac spa, e della Super Camera, posto che ad oggi nessuna di queste informazioni è emersa". (ANSA).