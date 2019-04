Sono stati complessivamente sanzionati quattro soggetti che chiedevano soldi agli automobilisti nella zona di Piazza Europa e in quella di Piazza Spirito Santo.

Agli stessi sono state altresì sequestrate le somme illecitamente ricavate dall’attività da loro svolta ed intimato di allontanarsi dai luoghi in questione.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. ha tratto in arresto per rapina impropria Daniel Costantin, classe 1993, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, domiciliato presso un campo nomadi cittadino. In particolare, gli operatori venivano inviati dalla Sala Operativa presso il supermercato “Decò” di Piazza Cavour, lì il personale dell’attività commerciale aveva bloccato un uomo che aveva tentato di rubare della merce e guadagnare la fuga con la forza.

Uno dei due dipendenti veniva trasportato presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino in quanto a seguito della colluttazione accusava forti dolori a un fianco e ad una mano. L’uomo veniva tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà in data odierna.

Nel corso del fine settimana personale dell’U.P.G.S.P.- Squadra Volanti ha svolto servizi di controllo del territorio mirati al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.veniva invitato a svuotare la borsa a tracolla che indossava; ma l’uomo con fare fulmineo scappava e, raggiunto da due dipendenti del supermercato, cercava di divincolarsi con violenza, proferendo frasi minacciose verso di loro.