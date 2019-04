Il personale della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. ha arrestato tre soggetti responsabili del reato di evasione. In particolare, nella mattinata di ieri gli operatori sorprendevano il cittadino colombiano Kevin Riascos, classe ‘98, pregiudicato, persona a loro nota perchè sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, mentre usciva dal portone di un’abitazione del centro storico. In particolare, nella mattinata di ieri gli operatori sorprendevano il cittadino colombiano Kevin Riascos, classe ‘98, pregiudicato, persona a loro nota perchè sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, mentre usciva dal portone di un’abitazione del centro storico.

L’uomo, che dichiarava di essersi allontanato dalla sua abitazione per andare a scambiare quattro chiacchiere con un amico, veniva quindi accompagnato in Questura e tratto in arresto per il reato di evasione. Su disposizione del P.M. di turno, che ripristinava gli arresti domiciliari, veniva riaccompagnato a casa.

in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il quale veniva sorpreso dagli operatori mentre parlava in strada con altri soggetti.

Su disposizione del P.M. di turno l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP. N

el corso della notte veniva arrestato Andrea Alonzo, classe ’92, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Nello specifico, gli operatori, in transito in via Plebiscito, procedevano al controllo di un individuo sospetto che alla richiesta di esibizione dei documenti tentava di fuggire appiedato per le strade limitrofe, ma veniva prontamente bloccato.

Dagli accertamenti esperiti lo stesso risultava essere sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione e per questo veniva tratto in arresto per evasione.

Su disposizione del P.M. di turno è stato convalidato l’arresto, disposta l’immediata liberazione e ripristinata la misura originaria.