."Grazie ai siciliani perché mi hanno regalato, ci hanno regalato, si sono regalati un'emozione, una voglia di cambiamento", esulta Matteo Salvini che in un bagno di realtà precisa: “Una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stato fantascienza”. Il ministro degli Interni ha infatti ragione, perché è con stavolta che la vittoria di Carrà può entrare di diritto nel palmares del Carroccio. Quella di cinque anni fa è stata una vittoria che deve tanto all’Articolo 4 di Valeria Sudano e Luca Sammartino, membri allora della maggioranza di Rosario Crocetta all’Ars.i due deputati sono entrati nel Pd, mentre Carrà è rimasto folgorato sulla via di Pontida assieme a un altro primo cittadino etneo, Filippo Drago di Aci Castello. Due convertiti. E se quest’ultimo è rientrato di recente nell’Udc dopo un bisticcio con i vertici locali e nazionali della Lega durato mesi; il sindaco di Motta Sant’Anastasia può rivendicare oggi un’appartenenza al Carroccio da gridare ai quattro venti. Anche perché, nella partita per la conquista della cittadina medievale, c’è da registrare un doppio dato concomitante: l’aver sconfitto il no-discarica Danilo Festa; ma anche il candidato benedetto da Luca Sammartino in persona, Natale Consoli. Se a Motta c’è stato un errore, è stato quello di non aver compreso per tempo che stavolta si andava al voto con il maggioritario e che la partita poteva essere, se non vinta, almeno giocata cucendo e non scompaginando le aree civiche.Tutto dipende da quale punto di vista si guardano le percentuali dell’appena eletto Carmelo Scandurra. Se su di un lato della medaglia c'è impressa una vittoria civica alternativa al centrodestra; sull’altra – quella meno visibile – è scolpita una formula vincente sì, ma poco politica: quella del dentro tutti a prescindere. Non capita spesso che dalla stessa parte della barricata ci siano candidati riconducibili a dei big che teoricamente non dovrebbero (o potrebbero) stare dalla stessa parte: Nicola D’Agostino (Sicilia Futura), Basilio Catanoso (ex FI, ora Muovititalia), Luca Sammartino (Pd) e quei frammenti di Lega e Fratelli d’Italia che in ultimo hanno disertato l’accodo con Ignazia Clara Carbone.Salvatore Russo vince e lo fa bene, incassando l’appoggio esterno di Nicola D’Agostino, Anthony Barbagallo (Pd) e dell'assessore regionale Marco Falcone, ex An rimasto in Forza Italia nonostante il recentissimo strappo di Salvo Pogliese. Anche il sindaco di Catania è stato però della partita, con tanto di comizio in piazza a favore di Rosaria Coco (seconda classificata). Ma la divergenza tra i due nulla ha però a che vedere con quanto accaduto nelle scorse settimane dentro il partito di Berlusconi: tutto infatti era stato già deciso prima.Sia a Zafferana che ad Aci Castello crescono, ma le percentuali sono fin troppo distanti dai numeri delle scorse Politiche. Melita Scuderi incassa il 6,6% mentre Antonio Bonaccorso arriva al 15,4%. Cifre che ancora una volta palesano la debolezza del progetto pentastellato quando si tratta di voto Amministrativo, quando cioè c’è da fronteggiare coalizioni che aggregano senza badare troppo alle scuderie politiche di appartenenza. In ultimo, nella piccola Ragalna, ha vinto semplicemente chi aveva più voti.