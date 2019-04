“Un governo regionale in forte stato confusionale" - afferma Giacomo Rota segretario generale della CGIL di Catania. “Non si può decidere di decurtare finanziamenti a una delle più grosse identità culturali regionali, il teatro Vincenzo Bellini – continua Rota a nome di tutte le sigle sindacali presenti alla riunione di stamattina – noi vogliamo sapere perché il teatro lirico Bellini di Catania è trattato in questo modo. Vogliamo sapere dove sono e cosa pensano i nostri interlocutori regionali.”e i sindacati, Gianina Ciancio portavoce del Movimento Cinque Stelle. “L’assenza di tutti i capigruppo politici del governo regionale, erano tutti stati invitati a partecipare, la dice lunga sullo stato della cultura – dichiara Giacomo Rota – e non solo. Il governo regionale è felicemente latitante”. Presente anche il sovrintendente dell’ente lirico etneo Roberto Grossi. “Il teatro Bellini non è un teatro in crisi, anzi – dichiara Grossi – il bilancio 2017, approvato dal CdA, dai Revisori dei Conti e dalla Regione segna un utile. Ma il teatro ha bisogno di risorse sufficienti, tenendo conto che il livello di autofinanziamento raggiunto dal teatro Bellini di Catania è tra i più alti in Italia - prosegue. Biglietti, abbonamenti e sponsorizzazioni, che nel 2018 sono aumentate del 1000%, ci permettono di autofinanziare le stagioni liriche e sinfoniche, anche quelle del teatro Sangiorgi. E il teatro ha grandi difficoltà operative, fino a dieci anni fa i lavoratori del Bellini erano circa 800, adesso sono poco più della metà. Noi siamo un ente pubblico - conclude - non una fondazione, rispondiamo alle leggi dello Stato e della Regione”.ridotti drasticamente. 11,6 milioni di euro nel 2019, 8,8 milioni di euro nel 2020 e zero nel 2021, sarà impossibile la programmazione e la tenuta del teatro stesso. “Inauguriamo una stagione di maggiore intransigenza – aggiunge Giacomo Rota – sul teatro Bellini vogliamo vederci chiaro e in tempi velocissimi. Nessuno potrà portare alla chiusura il teatro Vincenzo Bellini in maniera lenta e inesorabile. Noi non partecipiamo al gioco del “definanziamento” velenoso. E, visto che non vengono come interlocutori, saremo noi ad andare dai politici regionali e a chiedere conto del loro operato”.le sigle sindacali, era assente lo Snalv Confsal. “Consapevoli della situazione e del momento che stanno vivendo i lavoratori del teatro Bellini – dichiara il segretario regionale dello Snal Consfsal Antonio Santonocito – noi non abbiamo partecipato all’incontro per l’esclusione del nostro segretario generale Santo Torrisi. Questa esclusione ci dà ancora più forza e porteremo sempre avanti le rivendicazioni dei lavoratori.”“Sentirsi rispondere a livello regionale che la situazione, drammatica, del teatro lirico Vincenzo Bellini verrà discussa e risolta - dice - solo dopo le elezioni europee è mortificante, per tutti”.