L’uomo, stamattina, alla guida di una Renault Clio ha urtato e danneggiato due autovetture regolarmente parcheggiate in via Giovanni Verga. Sul posto è intervenuto l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile che, oltre a constatare lo stato di ebbrezza del guidatore, così come successivamente confermato dai medici del pronto soccorso del locale nosocomio, ha accertato la mancanza di copertura assicurativa di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro, di cui i due danneggiati risultati di proprietà delle mogli di due professionisti del luogo, alle quali sono state contestate le sanzioni previste dal codice della strada. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.