E ha ricevuto anche la 'benedizione' del presidente della Regione Nello Musumeci. Si apre quindi una fase molto delicata per il futuro dello scalo catanese. Ma da chi sarà composto e guidato l'equipaggio che porterà al decollo della transazione? I nomi che comporranno il nuovo consiglio d'amministrazione della Sac saranno scelti oggi dall'Assemblea dei Soci che si riunirà alle 15 a Fontanarossa. Il momento storico e politico è assolutamente diverso da quello di tre anni fa, quando la nomina dei componenti del Cda fu ricco di polemiche e addirittura si arrivò all'apertura di un'inchiesta per abuso d'ufficio che poi è stata archiviata. Sullo sfondo c'era la nascita della Super Camera del Sud Est (presieduta da Pietro Agen) che è diventata il socio di maggioranza della Sac.Rispetto all'attuale composizione (presidente Daniela Baglieri, amministratore delegato Nico Torrisi, consiglieri Rosario Dibennardo, Daniela La Porta, e Giovanni Vinci) i cambiamenti dovrebbero riguardare tre ruoli. Si ipotizzano infatti due conferme. Ogni nome è espressione dei diversi soci: Camera del Sud Est, Irsap, Città Metropolitana e Comune di Catania. In altre parole: il presidente Pietro Agen, il governatore Nello Musumeci e il sindaco Salvo Pogliese. In questa partita ognuno giocherà con il suo 'peso' politico., indicato dal socio camerale e uomo di Confagricoltura. Cinquantaquattro anni, titolare di un’azienda agricola in provincia di Ragusa, già presidente della Camera di Commercio di Ragusa. In lizza c'era anche il consigliere uscenteche ha questo punto pare avere il destino già segnato: il ritorno a Comiso nella governance di Soaco, ma questa volta come Ad.Quarantotto anni, presidente di Federalberghi, imprenditore del settore turistico alberghiero, vertice di società sportive, Torrisi è stato anche assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture della giunta Crocetta. È catanese anche il terzo uomo del nuovo Cda:imprenditore del settore farmaceutico ed ex presidente di Confindustria Catania. E passiamo alle quote rosa: il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha chiesto la confermaLa commercialista esperta in fondi interprofessionali è stata candidata al consiglio comunale alle ultime amministrative proprio a sostegno del primo inquilino di Palazzo degli Elefanti. Il socio Irsap, e quindi come la Regione Siciliana, invece ha scritto nero su bianco il nome divoluta da Nello Musumeci per il ruolo di commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta. L'insegnante nissena (e possibile consigliera Sac) è stata assessore regionale all'industria dell'esecutivo Cuffaro. Nelle ultimissime ore è arrivata un'altra indicazione dal Libero Consorzio di Siracusa:Se davvero fossero questi i nomi che comporranno la nuova governance Sac, Sciacca e Gambuzza dovranno riflettere sul loro futuro all'interno della giunta camerale del Sud Est. E c'è già chi dà per scontate le dimissioni dell'imprenditore ragusano. Anche se non saranno immediate.Solo dopo l'assemblea dei soci infatti si potrà dire: "les jeux sont faits". Intanto avanti con le scommesse.