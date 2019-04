Confermate le indiscrezioni anticipate questa mattina da LiveSicilia. Dopo tre anni, cambiano parzialmente i vertici della società di gestione dello scalo etneo, con una nuova composizione del consiglio di amministrazione che vede la riconferma dell’amministratore delegato.Sono stati eletti all’unanimità, da tutti i soci, anche il nuovo presidente, Sandro Gambuzza, già ai vertici della Camera di Commercio di Ragusa e i consiglieri di amministrazione Fabio Scaccia, imprenditore del settore farmaceutico e Giovanna Candura, già assessore regionale all’Industria e commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta. Riconfermata anche la consigliera Daniela La Porta.erano presenti Pietro Agen (Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia), il sindaco di Catania Salvo Pogliese (anche nella veste di sindaco della Città Metropolitana) e Giovanni Perino (in rappresentanza dell’Irsap). Per il Consiglio di Amministrazione erano presenti il presidente Daniela Baglieri, l’Amministratore Delegato Nico Torrisi e i consiglieri Daniela La Porta, Rosario Dibennardo e Giovanni Vinci. Hanno partecipato anche i membri del Collegio sindacale.Presidente: Silverio Ianniello designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Salvatore Maurizio Dilena designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Carmelina Volpe designata dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, indistintamente, per aver supportato in questi anni le attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione e per aver contribuito, ognuno nell'ambito del proprio ruolo, al raggiungimento di importanti risultati – ha detto. Risultati che non sarebbero stati possibili senza la dedizione e la professionalità di tutti coloro che lavorano in aeroporto. Personalmente, chiudo questo triennio con un bilancio positivo”.l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018, che si è chiuso con con un utile di esercizio di 11,223 milioni di euro al netto delle imposte, con una crescita del 29 per cento rispetto all’anno precedente. L’EBITDA (margine operativo lordo) si attesta a 26,242 milioni di euro. Il valore della produzione è di 78,492 milioni di euro. Nel corso del 2018, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 7.296.584 euro.