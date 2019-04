direzione da Paternò a Catania. La somma portata via ammonterebbe a poco più di 500 euro.Dopo avere sottratto il denaro, per coprirsi la fuga, hanno incendiato una Fiat Panda (quasi certamente rubata) lungo stessa Statale: traffico in tilt ed intervento dei Vigili del Fuoco. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò.