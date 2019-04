Ragalna, Zafferana e Motta. Ecco i nomi degli eletti al consiglio comunale, comune per comune.dove ha trionfato l'uscente sindaco Salvatore Chisari. La lista Cresce Ragalna conquista la maggioranza di otto seggi. I consiglieri eletti sono: Saladdino, Di Bella, Giuseppe Longo, Beatrice Longo, Motta, Caruso, Bruno, Vitaliti. Conquista un seggio il candidato sindaco non eletto, Emanuele Motta. Tre seggi per la lista Rinascita, all'opposizione, che vanno ai candidati più votati: Vincenzo Pappalardo, Salamone e Laudani.Otto gli scranni conquistati al consiglio comunale. I candidati eletti sono: Sergio Antonio Luciano Alampo, Concetta Coco, Salvatore Coco, Alfio Giuseppe Di Salvo, Ezio Pappalardo, Arianna Santonocito, Francesca Maria Tornatore, Maria Trovato. Rosaria Coco, secondo candidato sindaco non eletto, conquista di diritto la poltrona di consigliere comunale. La Lista Zafferana Viva elegge tre candidati: Rosanna Privitera, Giuseppina Costa, Alfio Barbagallo.La lista Carrà Sindaco porta in consiglio comunale 11 candidati: Luca Sebastiano Cantone, Anastasio Pavone, Cinzia Oliveri, Chiara Emanuele, Mario Testa, Giuseppe Pappalardo, Antonio Bella, Maria Di Mauro, Gaetano Vitale, Giorgia Urzì, Veronica Angela Tedeschi. Danilo Festa, del progetto civico Immagina, diventa di diritto consigliere comunale e guiderà l'opposizione. Con lui altri 4 candidati: Matteo Gallone, Annalisa Puglisi, Anna Pesce, Ivan Alfio Pellegrino.