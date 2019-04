Lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia. "A Motta Sant'Anastasia - sottolinea Cantarella - viene trionfalmente riconfermato al primo turno il nostro candidato Anastasio Carrà mentre a Mazara del Vallo e Gela i nostri candidati Giorgio Randazzo e Giuseppe Spata sono arrivati con coraggio, coerenza e passione al ballottaggio contro i vecchi arnesi della politica siciliana. Emozionanti anche i risultati raggiunti a Caltanissetta da Oscar Aiello e a Monreale da Giuseppe Romanotto con la sola lista della Lega". "Stiamo raccogliendo i primi frutti del lavoro certosino del commissario regionale Stefano Candiani e della nuova classe dirigente della Lega in Sicilia. Il grande merito, però va al nostro leader Matteo Salvini che giorno dopo giorno dimostra di amare questo paese e di mettere gli italiani al primo posto. Credo che i ballottaggi e le prossime elezioni europee confermeranno questa tendenza più che positiva. Per chi come me ha aderito alla Lega cinque anni addietro e per tanto tempo è stato l'unico amministratore locale della Lega in Sicilia, oggi è un grande giorno" conclude Cantarella.