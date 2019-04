urgenti lavori di manutenzione straordinaria ad una trivella di fondo a Pozzo Sacro Cuore, verrà disattivato del tutto l'impianto e ciò comporterà un notevole ammanco di produzione con conseguenti disservizi idrici nei Comuni in indirizzo". "Non appena gli interventi si concluderanno, - comunica l'Acoset- gli impianti verranno immediatamente riattivati. Per il ripristino del servizio bisognerà attendere i necessari tempi tecnici di riempimento dei serbatoi".

L'Acoset rende noti i comuni interessati: Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni La Punta (Trappeto), San Gregorio, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande.