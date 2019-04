L’affermazione netta e incontrovertibile (54%) arriva in nottata, ma fino alla fine per questioni “scaramantiche” non viene ufficializzata. Cronache di una vittoria (al primo turno) annunciata, dunque in quel di Aci Castello. Il quartiere generale di Carmelo Scandurra è popolato, per tutta la notte, da un via via incessante di rappresentanti di lista sotto gli occhi compiaciuti dei registi Luca Sammartino e Valeria Sudano. Una macchina del consenso ben oliata che ricorda il vecchio Pci, ma che macina un numero di preferenze da Dc. Si scherza al comitato, ma non troppo. I big non si intestano la vittoria, ma tra le righe il commento va da sé: “Non c’è bisogno, è evidente”.Dietro di lui hanno marciato l’ex azzurro Basilio Catanoso e una schiera di ex consiglieri appartenenti a vari gruppi politici che hanno fatto quadrato secondo logiche locali in opposizione all’ex sindaco Filippo Drago che in solitaria aveva incoronato Ezia Carbone suo successore e alle segreterie politiche catanesi. Così si chiude una delle campagne elettorali più dure e velenose della recente storia del paese. E gli strascichi andranno avanti ancora per un bel po’. Il primo a non nascondere l’amarezza per la durezza dello scontro verbale è proprio il neo sindaco Scandurra, pronto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo una notte “insonne”. “Abbiamo condiviso questa esperienza amministrativa per dieci anni: mi dispiace che Drago abbia assunto in campagna elettorale un atteggiamento che non immaginavo”, sbotta.“Sono arrivati attacchi duri all’indirizzo di persone che con lui hanno lavorato fianco a fianco, come alcuni ex assessori, e che improvvisamente vengono considerate da buttare via e raffigurati attraverso video ridicoli. Io, di norma, non serbo rancore, ma questa cosa mi ha dato fastidio”, dice il sindaco pronto a esordire in consiglio con una maggioranza di circa 10 consiglieri su 16. Le vagonate di voti totalizzati dalle sette liste (circa il 60% del totale) dovranno consentire un calcolo quanto più ponderato per l’assegnazione degli assessorati. Il sindaco ne vorrebbe uno per ogni lista, ma i posti a disposizione grazie alla nuova norma regionale saranno cinque. In attesa di capire la composizione della giunta, il sindaco mette nero su bianco le necessità sulle quali intervenire: viabilità e parcheggi. “La priorità è la viabilità”, spiega ammettendo che il compito “non è facile”. C’è il nodo parcheggi: vecchi e nuovi. “Bisogna dotare i parcheggi di strumenti elettronici che consentano di individuare i posti disponibili e realizzare parcheggi multipiano cercando la disponibilità di imprenditori o attraverso fondi europei e individuando delle aree fuori dalle zone vincolate da rischi idro geologici”, argomenta Scandurra. Due o tre le soluzioni possibili, sono state già individuate dallo staff del sindaco. “Ma nulla sarà fatto senza sentire prima il parere dei nostri concittadini”, assicura il primo cittadino.