Certo, parlare di nuovo consiglio è un po’ azzardato considerando che ben tredici consiglieri uscenti sono stati riconfermati. Un altro dato che salta all’occhio è la presenza di una sola donna: la candidata sindaco Ezia Carbone che entra in consiglio in quanto seconda classificata. Il Movimento Cinque Stelle (con un candidato sindaco inchiodato al 15% e una lista al 10%) si ferma a quota un consigliere eleggendo Rosario Luca Libertino con 203 voti.

Più nutrito il gruppo di opposizione legato alla coalizione a sostegno dell'azzurra Carbone. Due gli eletti nella lista che porta il suo nome: Salvatore Tosto (il più votato con 576 preferenze) e Giorgio Sabella (220 voti), entrambi legati al gruppo dell'ex senatore Pino Firrarello. Uno scranno a testa se lo aggiudicano "Forza Italia" con i 216 voti di Salvatore Bonaccorso (riferimento castellese dell'assessore regionale di Marco Falcone) e i lombardiani di "Grande Acicastello" con Massimo Giovanni Angelo Giuseppe Papalia (256 preferenze).

. Il neo sindaco Carmelo Scandurra, eletto con quasi il 53% dei voti, potrà disporre di una maggioranza schiacciante: dieci consiglieri su sedici.Il duo Sudano-Sammartino elegge tre consiglieri: Salvatore Danubio (Vivi Aci Castello, 363 voti), Venerando Cacciola (Movimento per lo sviluppo territoriale, 173 preferenze) e Nicola Zagame in quota “Movimento Civico” con 169 voti di preferenza. La lista più votata è Popolari per Aci Castello che elegge due volti noti della destra castellese: Marco Calì (283 voti, esponente di FdI) Santo Grasso (273 preferenze vicino alla Lega). I riferimenti sul territorio del deputato di “Sicilia Futura” Nicola D’Agostino, Orazio Sciacca e Antonino Maugeri, candidati nella compagine “Aci Castello nel cuore”, ottengono rispettivamente 368 e 321 voti aggiudicandosi un posto al sole. “Patto civico per Aci Castello” elegge due consiglieri: Sebastiano Romeo (252 voti), da sempre vicino all’ex azzurro Basilio Catanoso, e Antonio Carlo Valentino Guarnera (188 preferenze). “Insieme per Acicastello”, invece, porta in consiglio Francesco La Rosa (539 voti).