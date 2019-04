Questo è quanto emerge dall’autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura venerdì scorso. Il proiettile è rimasto schiacciato dentro la testa dopo aver sbattuto l’osso del cranio ed è stato ‘attutito’ - così scrive l’agenzia Ansa - dal cappuccio della felpa che l’orefice indossava la sera in cui è stato freddato nel parcheggio di un supermercato dove abitualmente il 61enne lasciava l’automobile.Orazio Pino, era uno dei fidatissimi di Giuseppe Pulvirenti, il Malpassotu: in quel periodo era diventato il reggente della squadra di Misterbianco. La sua ascesa criminale all’interno di Cosa nostra (e dei Santapaola) è stata sporcata dal sangue di decine di omicidi, da lui stesso confessati quando nel 1994 decise di diventare collaboratore di giustizia. Una scelta che seguirono molti del gruppo del Malpassotu: anche il padrino Giuseppe Pulvirenti, ormai deceduto, fece quella scelta. Un mandante spietato e un sicario privo di qualsiasi scrupolo. Di alcuni uomini che ha ucciso - anche in modo orripilante - non ha mai saputo nemmeno i nomi. In alcuni processi i suoi racconti hanno sconcertato gli stessi magistrati che lo interrogavano.O meglio le vittime di lupara bianca. “A Palermo lo facevano con l’acido, il nostro gruppo - spiegava Pino - lo faceva con i copertoni…”. Rivelazioni agghiaccianti sul passato, ma l’ex collaboratore era ben informato anche su quello che accadeva a Misterbianco in quel periodo. “So che si stanno riorganizzando i Tappi, i Nicotra sono tornati. Mi informo non per farmi i fatti loro, ma per la mia sicurezza”, chiariva. Parole molto simili a quelle che ha rilasciato nella sua ultima intervista pubblicata due giorni dopo l’omicidio dal sito Estreme Conseguenze. Pino ha incontrato la giornalista che firma l’articolo poche settimane prima l’uccisione e le ha confidato che l’uscita dal programma di protezione non sarebbe stata volontaria. “Sono fuori dal programma perché sono finiti i processi… lo capisco – ha spiegato– Ma almeno un nome di copertura me lo dovevano dare”. Ma secondo la ricostruzione pubblicata su un articolo del quotidiano ‘Il Secolo XIX’ Pino invece si sarebbe trasferito in Liguria rifiutando il cambio d’identità. Nel 2012 ha interrotto il percorso di collaborazione e avrebbe investito la liquidazione dei pentiti nell’oreficeria che aveva a Chiavari. E nella riviera ligure si sarebbe rifatto una vita: nuovo lavoro, nuovi affetti e nuove frequentazioni.Questa seconda ipotesi, e cioè quella della possibile vendetta mafiosa a distanza di tempo per la sua scelta di collaborare, non è ancora esclusa ma con il passare delle ore sembra sempre più sgonfiarsi. È invece nella sua attività lavorativa e anche sentimentale che si stanno concentrando le indagini degli uomini della Squadra Mobile di Genova. Una pista relativa agli affari dei compro-oro porta fino in Piemonte. Intanto è stato eseguito lo stub su diverse persone, amici e parenti della vittima. Ma anche sull’ex socia di Pino, con cui ci sarebbe stata in passato anche una relazione, sul fratello di lei e sul suo nuovo fidanzato. La donna ha denunciato po’ di tempo fa il 61enne per il furto di alcuni gioielli dalla società che gestivano insieme. Poi l’inchiesta fu archiviata su richiesta della Procura. Inoltre, sono stati sequestrati gli indumenti: gli investigatori cercano tracce di polvere da sparo. Inviati alla scientifica anche gli abiti di Pino: potrebbero esserci tracce biologiche dell’assassino.Ma chi ha ucciso conosceva molto bene le abitudini di Orazio Pino: sapeva a che ora chiudeva il negozio e dove lasciava l’auto con cui da Chiavari tornava a casa a Sestri Levanti. Nel buio di quel silos, in corso Dante, il sicario lo ha aspettato e da pochi metri ha sparato colpendolo alla nuca. Pino non ha avuto nemmeno il tempo di aprire lo sportello della sua Mercedes grigia.