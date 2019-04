Le scene di violenza sono state registrate da un turista tedesco poche ore fa. E teatro di questa sconcertante rissa è la meravigliosa chiesa di San Nicolò l'Arena di piazza Dante, uno dei tempi religiosi più belli di Catania. Il siparietto vergognoso non solo è stato registrato dal visitatore ma è stato mostrato al titolare del B&b in cui era ospitato. E così l'albergatore ha deciso di diffondere le immagini attraverso la sua pagina Facebook. In poche ore il filmato ha letteralmente indignato il web. "Un mio cliente del B&b, un tedesco - scrive l'imprenditore catanese - ha fatto un giro per la città appena arrivato e, su mio suggerimento, è andato a vedere San Nicolò l’Arena ai Benedettini. Alla vista di questo spettacolo che lo ha accolto all’ingresso, mi ha subito ringraziato della dritta che gli avevo dato". E non manca il sarcasmo: "Con i turisti a Catania ci sappiamo fare, indubbiamente".Una persona suggerisce: "Inviate il video alla Curia!". E ancora: "Vergogna". Ma c'è anche chi tenta di capire cosa sia accaduto e spiega che i protagonisti dello "spettacolo" di violenza siano posizionati proprio vicino alla zona dedicata ai custodi del luogo religioso. E"Sono personalmente sconcertata per questo fatto increscioso. Mi scuso personalmente con lei, che aveva indicato la splendida chiesa di San Nicola l'Arena Catania come luogo ideale per una visita nei luoghi più belli della città e con i suoi ospiti. Per quanto attiene ai protagonisti di questi gravissimi e imbarazzanti comportamenti saranno presi gli opportuni e immediati provvedimenti. Mi scuso con tutti per l’accaduto".