"Questa è la vittoria dei cittadini castellesi, di un progetto civico nato sul territorio: per la prima volta il sindaco non è stato scelto da una segreteria", ha commentato a caldo ai microfoni di LiveSicilia il nuovo primo cittadino.Il"Grazie a tutti, i sacrifici sono stati ripagati", ha detto mentre erano in corso i festeggiamenti nel suo quartier generale. Pare quindi che la profezia del vicepremier Matteo Salvini si è avverata: "Motta è il primo comune leghista di Sicilia".I festeggiamenti arrivano a tarda notte, qualche problema in alcune sezioni. Le operazioni di scrutinio, infatti, sono andati molto a rilento.comune flagellato dal terremoto di Santo Stefano. La vittoria del candidato della lista civica Progetto Polis è arrivata dopo che dai primi risultati emergeva un testa a testa con l'avversaria Rosaria Coco, da anni consigliere comunale dell'opposizione.(a cura di Laura Distefano, Roberta Fuschi, Fernando Massimo Adonia)."Voglio ringraziare tutti. Davvero tutti. Vogliamo subito cominciare a lavorare ed a ricucire quegli strappi che sono avvenuti durante la campagna elettorale. Occorre lavorare assieme: perché solo così Ragalna cresce. Ancora grazie, grazie a tutti".Seconda arriva Rosaria Coco. Dopo un testa a testa, Russo ha staccato di misura l'avversaria. I dati ufficiali della Regione: Coco 33,44% Scuderi 6,11%Angelo Di Mauro 1,29% (3 sezioni su 9)si conferma sindaco della cittadina etnea.Si avvera così la profezia di Matteo Salvini: "Motta è il primo comune leghista in Sicilia". E mentre abbraccia amici e sostenitori Carrà commenta: "I sacrifici sono stati ripagati, grazie a tutti". E non poteva mancare lo spumante per brindare.Il sindaco uscente Anastasio Carrà ancora in vantaggio, ma Danilo Festa segue a ruota. Scrutinate 4220 schede su 6448: Carrà 2160 Festa 1800 Consoli 310 Santagati 92su 47% schede scrutinate su 6448 votanti. Carrà 1785 Festa 842 Consoli 286 Santagati 44Chisari 658 voti, Motta 494."Questa è la vittoria dei cittadini castellesi, di un progetto civico nato sul territorio: per la prima volta il sindaco non è stato scelto da una segreteria. Con grande soddisfazione sappiamo che amministrano un comune bello ma difficile. Ringrazio gli uomini e le donne che si sono candidati e mi hanno sostenuto. Ci insedieremo e lavoreremo nell’interesse esclusivo dei cittadini".Nonostante il netto vantaggio il candidato Scandurra, forse per scaramanzia, ancora non rilascia dichiarazioni. Ma i dati non lasciano dubbi: il candidato sta registrando oltre il 50% dei consensi.Clima disteso in via Garibaldi 383, comitato di Salvatore Russo. Tanti i sorrisi, benché la conta dei voti è tutt'altro che ultimata. Un occhio ai numeri e l'altro allo smartphone, arrivano le prime pacche sulle spalle. Russo in vantaggio rispetto a Coco. E pare profilarsi la sua vittoria.sbaraglia gli avversari. Il candidato sindaco registra. Segue Ezia Carbone con 923 voti, e chiude il candidato grillino a 524.I primi dati dalle sezioni: Russo 80 preferenze, Coco segue a ruota con 60 voti.A Poggiofelice Russo chiaramente in vantaggio.Il primo è in vantaggio, ma di una manciata di voti, dalla seconda. E la situazione è in continua evoluzione. Aria tesissima nei comitati elettorali dei due candidati. A Pisano 259 voti a Russo.Nella sezione 9 netto vantaggio di Anastasio Carrà, registra infatti oltre il 50% delle preferenze.è testa a testa tra due candidati:supportato da 7 liste, che registra 855 preferenze. Segue Ezia Carbone (candidata del sindaco uscente Drago) con 419 voti, e infine il pentastellato Bonaccorso con 331 consensi.Nel piccolo comune etneo il sindaco uscente Chisari è avanti: Chisari 196, Motta 90.Alle 23 ha votato il 64,99% degli elettori. L'affluenza si ferma al 64,99% (-7,73% rispetto alle ultime elezioni amministrative).tutti chiusi nei comitati elettorali. Poche persone per strada e tanta tensione. Mancano ancora i dati ufficiali. La convinzione è che la partita sarà decisa al centro. A quanto pare a Fleri sarebbe in netto vantaggio Russo (Progetto Polis) su Coco (Zafferana Viva)I dati parziali: Scandurra 429, Carbone 161, Bonaccorso 151Grande ottimismo tra i fedelissimi del sindaco uscenteche si è ricandidato per la carica di primo cittadinoIn quasi tutte le sezioni l'esponente della Lega sarebbe avanti. Nella sezione 9 Carrà stacca di quasi 100 voti gli altri candidati. Ma dall'entourage dell'avversario(Immagina) si attendono i dati ufficiali. E si parla di testa a testa.che sta seguendo lo scrutinio in diretta dal suo quartier generale all'hotel Marina Palace di Acitrezza. Al suo fianco, alcuni dei big dem che lo hanno supportato in questa campagna elettorale: il deputato regionale Luca Sammartino e la senatrice Sudano.Il sindaco uscente 112 preferenze, l'avversario Motta 88Rispetto all'andamento regionale, in questo comune l'affluenza è in aumento rispetto alle ultime amministrative (+1,59%)Ecco i primi dati da. Chisari 70 preferenze, Motta 40.arrivano i primi dati dalle segreterie dei candidati anche sull'affluenza.segue Bonaccorso con 3 preferenze e infine Carbone con 2.Alle ultime elezioni aveva votato oltre il 71% degli aventi diritto. Un calo che supera il 13%.. Alle ultime amministrative aveva votato l'82,10%. Affluenza in calo.Ore 23.00. Ecco i candidati sindaco, comune per comune.(Movimento cinque stelle),(Carbone Sindaco, Grande Aci Castello, Forza Italia)(Patto Civico, Aci Castello nel Cuore, Movimento Civico, Insieme per Aci Castello, Mst Movimento per lo Sviluppo Territoriale, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello).Anastasio Carrà (Carrà Sindaco); Natale Consoli (L’altra voce); Danilo Festa (progetto Immagina – Danilo Festa Sindaco); Carmelo Santagati (Il cambiamento).Salvo Chisari (Cresce Ragalna); Emanuele Motta (Rinascita).Rosaria Coco (Zafferana Viva); Angelo Di Mauro (Insieme per Zafferana); Salvatore Russo (Progetto Polis), Carmela Scuderi (Cinque Stelle).si sono chiusi i seggi e sono state avviate le operazioni di scrutinio.Alle 19,00 hanno votato 7.294 elettori, il 45,03% del totale degli aventi diritto. Votanti in netto calo: Al medesimo rilevamento della precedente tornata elettorale la percentuale è stata del 53,20%.Alle 19 hanno votato 5.098 elettori. Una percentuale del 51,39% quasi in linea con la tornata elettorale precedente. quando a votare alle 19,00 era stato il 52,84% degli aventi diritto.Alle 19,00 hanno votato 1.869 aventi diritto. Una percentuale del 54,89%, inferiore rispetto al 62,26% della precedente tornata elettorale.Alle 19,00 hanno votato 4.158 elettori. Il 49,85% degli aventi diritto, percentuale in live aumento rispetto a quella del 46,32% registrata al medesimo rilevamento della precedente tornata elettorale.Alle 12,00 hanno votato 2.784 elettori, il 17,19% del totale degli aventi diritti. Alla precedente tornata elettorale la percentuale è stata del 18,37%.Alle 12,00 hanno votato 1.961 aventi diritto. Una percentuale del 19,77% in aumento rispetto alla precedente tornata elettorale quando a votare era stato il 17,81% degli aventi diritto.Alle 12,00 hanno votato 570 aventi diritto. Una percentuale del 16,74%, di poco inferiore rispetto al 17,22% della precedente tornata elettorale.Alle 12 hanno votato 1.450 elettori. Il 17,46% degli aventi diritto, percentuale in live aumento rispetto a quella del 16,09% registrata alla precedente tornata elettorale.Come votare? Se si vota soltanto la lista, senza esprimere alcuna preferenza per il sindaco, il voto andrà anche a quest’ultimo. È ammesso sia il voto disgiunto (consigliere espressione di una colazione e sindaco avverso) che il voto per il solo primo cittadino senza indicare la lista a suo supporto. Per il consiglio comunale, all’interno della medesima lista, si possono esprimere fino a due preferenze, seguendo però l’alternanza uomo-donna/donna-uomo, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.Qui si vota con il sistema proporzionale; il sindaco è eletto già al primo turno se uno di concorrenti raggiunge il 40% dei consensi, altrimenti quest’ultimo dovrà vedersela con il secondo arrivato al ballottaggio da convocare tra due settimane. Le liste e i candidati nel dettaglio. Come da prassi, una sola lista in campo per Antonio Bonaccorso del Movimento cinque stelle. Il vicesindaco uscente Ezia Carbone schiera invece tre cartelli (Carbone Sindaco, Grande Aci Castello, Forza Italia). Sette civiche a sostegno di Carmelo Scandurra (Patto Civico, Aci Castello nel Cuore, Movimento Civico, Insieme per Aci Castello, Mst Movimento per lo Sviluppo Territoriale, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello).A differenza della scorsa tornata, si vota con il sistema maggioritario: entrano quindi in consiglio comunale soltanto le liste del vincitore, a cui andrà assegnata la quota di seggi maggioritaria, e quella del secondo arrivato. L’uscente Anastasio Carrà è sotenuto da Carrà Sindaco; Natale Consoli da L’altra voce; Danilo Festa dal progetto Immagina – Danilo Festa Sindaco; Carmelo Santagati è supportato da Il cambiamento.Anche qui si vota con il maggioritario. Il sindaco uscente Salvo Chisari guida il progetto civico Cresce Ragalna. L’ex assessore Emanuele Motta, lo sfida con il cartello Rinascita.Se il cuore è fermo alla notte del terremoto di Santo Stefano, la testa è alle urne. A differenza di cinque anni, dove l’uscente Alfio Russo non abbe altro sfidante se non se stesso, stavolta la competizione è vera. I candidati: Rosaria Coco sostenuta da Zafferana Viva; Angelo Di Mauro con Insieme per Zafferana; l’ex assessore all’Urbanistica Salvatore Russo che schiera la civica Progetto Progetto; Carmela Scuderi dei Cinque Stelle.