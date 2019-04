Alle 23 si sono chiusi i seggi e sono state avviate le operazioni di scrutinio. Inizia la lunga diretta di LiveSiciliaCatania (a cura di Laura Distefano, Roberta Fuschi, Fernando Massimo Adonia).Il sindaco uscente 112 preferenze, l'avversario Motta 88Rispetto all'andamento regionale, in questo comune l'affluenza è in aumento rispetto alle ultime amministrative (+1,59%)Ecco i primi dati da. Chisari 70 preferenze, Motta 40.arrivano i primi dati dalle segreterie dei candidati anche sull'affluenza.segue Bonaccorso con 3 preferenze e infine Carbone con 2.Alle ultime elezioni aveva votato oltre il 71% degli aventi diritto. Un calo che supera il 13%.. Alle ultime amministrative aveva votato l'82,10%. Affluenza in calo.Ore 23.00. Ecco i candidati sindaco, comune per comune.(Movimento cinque stelle),(Carbone Sindaco, Grande Aci Castello, Forza Italia)(Patto Civico, Aci Castello nel Cuore, Movimento Civico, Insieme per Aci Castello, Mst Movimento per lo Sviluppo Territoriale, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello).Anastasio Carrà (Carrà Sindaco); Natale Consoli (L’altra voce); Danilo Festa (progetto Immagina – Danilo Festa Sindaco); Carmelo Santagati (Il cambiamento).Salvo Chisari (Cresce Ragalna); Emanuele Motta (Rinascita).Rosaria Coco (Zafferana Viva); Angelo Di Mauro (Insieme per Zafferana); Salvatore Russo (Progetto Polis), Carmela Scuderi (Cinque Stelle).Alle 19,00 hanno votato 7.294 elettori, il 45,03% del totale degli aventi diritto. Votanti in netto calo: Al medesimo rilevamento della precedente tornata elettorale la percentuale è stata del 53,20%.Alle 19 hanno votato 5.098 elettori. Una percentuale del 51,39% quasi in linea con la tornata elettorale precedente. quando a votare alle 19,00 era stato il 52,84% degli aventi diritto.Alle 19,00 hanno votato 1.869 aventi diritto. Una percentuale del 54,89%, inferiore rispetto al 62,26% della precedente tornata elettorale.Alle 19,00 hanno votato 4.158 elettori. Il 49,85% degli aventi diritto, percentuale in live aumento rispetto a quella del 46,32% registrata al medesimo rilevamento della precedente tornata elettorale.Alle 12,00 hanno votato 2.784 elettori, il 17,19% del totale degli aventi diritti. Alla precedente tornata elettorale la percentuale è stata del 18,37%.Alle 12,00 hanno votato 1.961 aventi diritto. Una percentuale del 19,77% in aumento rispetto alla precedente tornata elettorale quando a votare era stato il 17,81% degli aventi diritto.Alle 12,00 hanno votato 570 aventi diritto. Una percentuale del 16,74%, di poco inferiore rispetto al 17,22% della precedente tornata elettorale.Alle 12 hanno votato 1.450 elettori. Il 17,46% degli aventi diritto, percentuale in live aumento rispetto a quella del 16,09% registrata alla precedente tornata elettorale.Come votare? Se si vota soltanto la lista, senza esprimere alcuna preferenza per il sindaco, il voto andrà anche a quest’ultimo. È ammesso sia il voto disgiunto (consigliere espressione di una colazione e sindaco avverso) che il voto per il solo primo cittadino senza indicare la lista a suo supporto. Per il consiglio comunale, all’interno della medesima lista, si possono esprimere fino a due preferenze, seguendo però l’alternanza uomo-donna/donna-uomo, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.Qui si vota con il sistema proporzionale; il sindaco è eletto già al primo turno se uno di concorrenti raggiunge il 40% dei consensi, altrimenti quest’ultimo dovrà vedersela con il secondo arrivato al ballottaggio da convocare tra due settimane. Le liste e i candidati nel dettaglio. Come da prassi, una sola lista in campo per Antonio Bonaccorso del Movimento cinque stelle. Il vicesindaco uscente Ezia Carbone schiera invece tre cartelli (Carbone Sindaco, Grande Aci Castello, Forza Italia). Sette civiche a sostegno di Carmelo Scandurra (Patto Civico, Aci Castello nel Cuore, Movimento Civico, Insieme per Aci Castello, Mst Movimento per lo Sviluppo Territoriale, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello).A differenza della scorsa tornata, si vota con il sistema maggioritario: entrano quindi in consiglio comunale soltanto le liste del vincitore, a cui andrà assegnata la quota di seggi maggioritaria, e quella del secondo arrivato. L’uscente Anastasio Carrà è sotenuto da Carrà Sindaco; Natale Consoli da L’altra voce; Danilo Festa dal progetto Immagina – Danilo Festa Sindaco; Carmelo Santagati è supportato da Il cambiamento.Anche qui si vota con il maggioritario. Il sindaco uscente Salvo Chisari guida il progetto civico Cresce Ragalna. L’ex assessore Emanuele Motta, lo sfida con il cartello Rinascita.Se il cuore è fermo alla notte del terremoto di Santo Stefano, la testa è alle urne. A differenza di cinque anni, dove l’uscente Alfio Russo non abbe altro sfidante se non se stesso, stavolta la competizione è vera. I candidati: Rosaria Coco sostenuta da Zafferana Viva; Angelo Di Mauro con Insieme per Zafferana; l’ex assessore all’Urbanistica Salvatore Russo che schiera la civica Progetto Progetto; Carmela Scuderi dei Cinque Stelle.