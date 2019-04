L'uomo di 41 anni, già stalker di altre donne, è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori da carabinieri chiamati dalla vittima con il telefonino. La donna e' stata visitata da personale del 118 che le ha diagnosticato uno stato d'ansia e confusionale. L'uomo e' stato condotto in carcere. Il Gip, dopo aver convalidato l'arresto, ne ha disposto la scarcerazione sottoponendolo all'obbligo di dimora nel suo comune, alla permanenza in casa dalle 21 alle 7 e alla presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, oltre al divieto di avvicinamento alla persona offesa. (ANSA).