e Andrea Colamedici presenteranno il loro ultimo libro "Liberati della Brava Bambina" con Enrica Donzella.si legge nella descrizione. Obbedire al padre, al marito, alla società. Significa calma e sottomissione. Dover essere una brava bambina, poi una brava moglie e una brava madre. Eppure per qualcuna tutto questo non basta. Attraverso otto storie che spaziano dal mito alla contemporaneità, gli autori raccontano l’altra faccia della luna: e cioè come fin dagli albori dell’umanità, in saghe, leggende ed epopee letterarie, i modelli di donne forti sono sempre stati ridotti al silenzio. Ma dal nuovo racconto delle storie di Era, Medea, Daenerys, Morgana e le altre, se ci si pongono le domande giuste, possono risultare modi diversi di vivere se stesse e la propria femminilità, di leggere i meccanismi che circondano e intrappolano.e ci indica un comportamento nel mondo, questi ritratti femminili insegnano come trasformare le gabbie in chiavi e volgere le difficoltà in opportunità. Solo così ci si potrà finalmente permettere di esistere, e non aver paura di fiorire. Fare filosofia aiuta a piazzare punti interrogativi alla fine delle parole, come fossero esplosivi. Non più “donna”, ma “donna?”, non più “si fa così”, ma “si fa così?”. Non più “è sempre stato così”, ma “è sempre stato così?”. In questo modo ogni preconcetto esplode, e si aprono passaggi segreti impensabili e altrimenti invisibili".Ore 16.30 “Il vulcano di Enea: dal Vesuvio all’Etna. Storia di un favoloso grand tour dell’Italia del 1766" di Gabriele Mulè. Interventi di Sebastiano Branca (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e Giambattista Condorelli (Club Alpino Italiano-FAI) Bonfirraro editore. Museo Civico Castello Ursino- Piazza Federico di SveviaOre 18.00 “I duellanti di Algeri” di Francesco Randazzo – Graphofeel editore Mondadori Bookstore - Piazza RomaOre 16.30 “Le confessioni di Abulafia” di Carmelo Zaffora. Conversazione con l’autore – Carthago editore Castello Ursino- Piazza Federico di Svevia