è, in fondo, un pioniere dalle prospettive generose. Che mescola musica, concerti e innovazione. Una carriera artistica cantando in giro per il mondo tra villaggi turistici e trasmissioni televisive. Nel 2008 la partecipazione al Festival di Castrocaro dove conosce Gianni Bella: un incontro che avrà il sapore della svolta. Nel 2013, invece, la collaborazione con Mario Biondi per la scrittura del singolo di natale “My Christmas Baby” insieme ai fratelli Finocchiaro: un successo immediato che porta il pezzo a conquistare ben due dischi di platino. Di recente, la pubblicazione della cover di Julio Iglesias “Se mi lasci non vale” girato interamente a Dubai.Le idee sono sempre le stesse e spesso si limitano a mandare dei segnali deboli che non scalfiscono più questo profondo appiattimento. La banalità e l’illusione sembrano dominare ovunque a discapito della semplicità e della fantasia. Tutti alla ricerca di un primo posto a qualsiasi costo. Ecco, il video volutamente girato per lo più a Dubai, diventa indicativo, una città futuristica che dentro ha tanti richiami della storia e della architettura mondiale. Una sintesi dell’Unione tra l’antico ed il moderno. Ecco - prosegue -, io ho provato a creare la stessa atmosfera con una canzone di 40 anni fa proiettato ai giorni nostri e con un video, mai creato prima, per un brano di questo calibro. Ma vorrei anche ribadire la scelta, per uno degli autori del brano, un genovese di origini catanesi, Gianni Belfiore. Questo brano del 1976 di Julio Iglesias, risulta essere allegro spensierato e ballabile, nonostante tratti un tema, quello dell’abbandono, che spesso ci tocca in prima persona. È bastata un po’ di semplicità tanta inventiva e tanto amore”.“Sapete - conclude Frankie Capone - abbiamo visto tutti Sanremo. Sembra ormai più che altro una vetrina di poteri che si intrecciano. Ogni scelta è indicativa e pare più pensata per far scandalo ed alzare gli ascolti che un palco che lascia spazio alla creatività. Sembra che un area “politica” abbia il dono dell’arte corretta a cui si deve abdicare in silenzio. Non si può essere titolati se non “appartenenti”. La musica deve essere spensieratezza e nello stesso momento riflessione, non un indirizzo elettorale”.La stessa dispensata da Frankie Capone che quella valigia, dalla sua Catania, non l’ha affatto disfatta.