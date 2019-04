Il Mago Dimis, diciotto anni di carriera artistica e un dono alla città

Il progetto di solidarietà è stato presentato al sindaco Salvo Pogliese e all’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Lombardo. Lo show si intitola “Come ti divento mago”che si svolgerà nei giorni 3, 4 e 5 maggio nel teatro “Cardinale Dusmet” di via Teatro Greco 32. "È uno spettacolo totalmente rinnovato - ha spiegato Dimitri Tosi - porterò in scena nuove divertenti illusioni ed esperimenti. Ogni biglietto acquistato servirà per l’acquisto del defibrillatore e della cassetta termica dotata di GPS antifurto. In questi anni ho ricevuto tanto dal pubblico e da questa città - ha aggiunto il Mago Dimis- con questo gesto voglio ricambiare l’affetto e mettere Il mio talento artistico ancora una volta al servizio di Catania”. I biglietti sono già acquistabili sul circuito Eventbrite. Il Mago Dimis, non è nuovo a iniziative di questo genere: lo scorso dicembre realizzò un calendario di 10 spettacoli offerti al Comune che si sono svolte in case di accoglienza, scuole di periferia e ospedali per allietare il Natale dei meno fortunati.