La sua cucina ha recentemente conquistato il palato del jet set di Montecarlo in occasione di uno degli eventi gastronomici legati alla Monaco art week, attesissima manifestazione che attira nel Principato esperti e appassionati di arte da tutto il mondo. Per i quasi 50 ospiti di un armatore, noto mercante internazionale di arte, la chef catanese ha proposto un menù basato principalmente sulla ricca tradizione culinaria siciliana, con qualche incursione in terra umbra. A partire dai formaggi, con in pole position il pecorino siciliano, abbinato a formaggi morbidi francesi, e dai salumi, con il capocollo di Todi. E poi i cucunci di Salina, pregiati frutti del cappero, focacce e frittatine con funghi e carciofi. Tre gli antipasti, due caldi ed uno freddo, proposti all'esigente clientela: l'insalata di polpo e patate; le polpettine siciliane al limone su una crema di piselli, con fiori di gelsomino; ed una tartare di San Pietro, leggermente marinata, con una polvere di barbabietole. Tradizione siciliana anche nella proposta dei primi, con una pasta alla norma ed una con pomodorino giallo, finocchietto selvatico, capperi e pesce azzurro. Infine, non potevano mancare i cannoli siciliani, insieme ad una cheesecake ai frutti di bosco ed alla macedonia di fragole.ricercato e di altissima qualità, che la chef etnea scova nei mercatini esclusivi in giro per il mondo. “La qualità è la carta vincente – spiega la chef - La ricetta è proprio questa: prodotti di altissima qualità cucinati in modo semplice. La cucina secondo me è andata un po' oltre. La mia clientela, seppur internazionale ed esigente, è in cerca della semplicità, curata nel dettaglio. Secondo me è questa la direzione”. Una passione quella per la cucina che Elga ricorda di avere da sempre, scolpita nel Dna. “Non nasce in un momento particolare – prosegue - L'ho sempre avuta perché ho sempre amato mangiare bene. Io sono metà siciliana e metà umbra, due regioni ricche di tradizione culinaria. Ho sempre vissuto tra aromi, sapori, gusti. Queste due terre rappresentano un mix esplosivo, perché c'è terra e mare. C'è il contrasto vincente. La tradizione della cacciagione in Umbria e tutto quello che offre invece il mare in Sicilia. Ci tengo a dire però – confessa Elga - che mi sento più umbra che siciliana. Sono nata lì, ho vissuto lì fino a 6 anni. Poi ci siamo trasferiti in Sicilia per il lavoro di mio padre. Ma ho sempre mantenuto un legame fortissimo con l'Umbria, dove ho casa e torno appena posso”.Il suo concetto di libertà l'ha condotta finora a solcare i mari. “Cucino in barca perché mentre lo fai puoi guardare il mare – racconta - spostandoti di zona in zona. Oggi sei a Monaco, domani sei all'isola d'Elba, il giorno dopo in Sardegna. Mi sentirei morire a cucinare nelle quattro mura. Non cucino nemmeno a casa (ride)”. Il mondo della cucina extralusso sugli yacht è poco conosciuto, lontano spesso dai riflettori per l'esigenza di riservatezza richiesta dai facoltosi committenti. Un mondo a cui la chef Argenti è giunta a poco poco, con grande determinazione ed intraprendenza. “Ho iniziato alle Eolie a fare questo lavoro – spiega - Avevo tanti amici con la barca ed ho iniziato a cucinare per loro. Lì ho capito di poterlo fare per lavoro anche perché non soffro il mare. Poi un giorno – prosegue - mentre ero in vacanza a Salina, seduta su un muretto a bere una birra, ho sentito il comandante di un grosso Lagoon parlare al telefono. Cercava qualcuno in cucina. Ho aspettato che finisse di parlare e mi sono proposta. Gli ho lasciato il bigliettino da visita e dopo due giorni mi ha chiamata ed ho iniziato a lavorare alle Eolie sulle piccole imbarcazioni da charter”.“Ho iniziato a cercare insieme ad un amico comandante – racconta – un imbarco che durasse tutto l'anno. E ce l'abbiamo fatta. Siamo stati ingaggiati sulla barca a vela di 20 metri di un armatore inglese. Sono stata in Inghilterra, per circa un mese, in prova a casa dell'armatore. Superata la prova, siamo andati fino alle Baleari, a Palma di Maiorca, dove sono rimasta per quasi due stagioni. Palma di Maiorca mi è rimasta nel cuore. E' un'isola stupenda. Ci tornerei domani. Poi sono rientrata in Italia ed ho lavorato su grosse imbarcazioni. E adesso ho iniziato da pochi giorni questa nuova avventura professionale”. Un lavoro faticoso, svolto in solitaria, che però riserva anche importanti gratificazioni. “Succede che in poche ore debba organizzare una cena per dodici persone – prosegue Elga - E poi succede anche che a fine cena mi facciano chiamare in sala per un applauso. Ed è una cosa che ti gratifica, dopo tanta fatica. Lo scorso anno ho avuto a bordo per una settimana gourmet il braccio destro di Jeff Bezos, mister Amazon – spiega - Mi ha detto di aver mangiato meglio sulla barca che al ristorante. Per me è stato motivo di grande soddisfazione”.“Mi fa estraniare da tutto quello che succede fuori – prosegue la chef - Mi rilassa. Mentre cucino, anche per serate importanti come quella di Montecarlo, non penso ai complimenti, alla gente. Quando cucino sono solo contenta di farlo”. Tra i nomi altisonanti della ristorazione italiana a cui Elga si ispira c'è lo chef bistellato Antonino Cannavacciuolo. “Mi piacerebbe lavorare con lui – dice - Adoro la sua cucina. E' il mio modello”. Ma il vero sogno è aprire una struttura ricettiva nella sua terra. “Ho una casa in Umbria, ad Arrone, dentro le mura di un castello medievale – racconta Elga - Lì mi piacerebbe accogliere le persone. C'è tanto turismo religioso, oltre a quello enogastronomico e naturalistico. Sto progettando l'apertura di una struttura con otto posti letto che sia anche sede di un'associazione culturale legata al buon cibo. Proporremo – conclude la chef - ai nostri associati percorsi enogastronomici tra le eccellenze d'Italia, con un presidio fisso di Norcineria Umbra. Viandanti lungo la via Francigena, bikers, trekkers potranno fermarsi ad un punto di ristoro per corpo e anima”. Buon vento, Elga.