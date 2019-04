“Catania Tattoo Convention” è l’occasione per vedere all’opera i migliori tatuatori della scena. Collegandosi al sito vi è già la possibilità di contattare uno degli oltre 170 tatuatori che saranno presenti alla due giorni e “affidarsi” al suo estro creativo per avere un’opera d’arte sulla pelle.Giappone, Argenitna, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia e Svezia, Ungheria nonché tantissimi da tutte le città d’Italia (Roma, Milano, Napoli, Arezzo, Genova, Bolzano, Verona, Vicenza e Pistoia solo per citarne alcune. Ci saranno i tatuaggi e non solo. “Catania Tattoo Convention” sarà anche concerti, mostre, laboratori e stand con libri, accessori, abbigliamento.da ogni parte del mondo a esibirsi nella nostra Città, Catania per un fine settimana ospiterà i migliori esponenti dell’antica arte del tatuaggio”, hanno dichiarato gli organizzatori. Vista la rilevanza dell’evento l’Amt triplicherà le corse della linea D in modo da rendere più agevole la viabilità e consentire a tutti di raggiungere il Palaghiaccio.