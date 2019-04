deceduta in Sri Lanka durante gli attentati terroristici. La donna era nel suo paese d’origine per le festività pasquali, lavorava e viveva da oltre 25 anni a Catania. Ieri intorno alle 18,30 si è celebrata una messa di cordoglio e tutta la comunità cingalese si è riunita presso la chiesetta di piazza Ogninella, alle spalle di piazza Università, per ricordare la figura della loro concittadina.“La nostra comunità conta, in Sicilia, circa seimila cingalesi – dice il console Vassallo – a Catania sono tremila e ottocento, praticamente la comunità più grande nell’isola. E sono quasi tutti provenienti da Colombo e Negombo le città dello Sri Lanka colpite dagli attentati terroristici”. La comunità cingalese in Sicilia si divide tra Palermo e Catania. A Palermo si trovano cingalesi provenienti dalla parte nord dello Sri Lanka, Tamil. A Catania, invece, sono molto numerosi i nuclei provenienti dalla parte sud dell’isola dello Sri Lanka. “Un momento tragico e nessuno si aspettava una cosa del genere – continua il console – certo lo Sri lanka ha visto una lunga scia di sangue durante la guerra Tamil, ma nessuno poteva immaginare un ritorno di attentati contro i civili di questa portata”.“C’è bisogno di aiuto da parte della comunità internazionale per ricostruire le chiese e i luoghi di aggregazione distrutti dagli attentati – dice il Cappellano della comunità singalese – e per le famiglie coinvolte che hanno perso i loro cari. La nostra preghiera, la loro preghiera porterà un po’ di conforto ai nostri concittadini”.