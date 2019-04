Saro Pappalardo, segretario generale della Fismic Catania, ha inviato una nota al vetriolo dopo i commenti della Uil sullo sciopero dei giorni scorsi allo stabilimento St Microelectronic. "Massimo rispetto per i lavoratori che scioperano, ma considerare riuscito uno sciopero con adesioni intorno al 3% è quantomeno singolare. Lo sciopero - continua la nota - è l’unico strumento in mano ai lavoratori attraverso le organizzazioni sindacali e svilirlo, così come fanno ultimamente alcune organizzazioni sindacali, significa depotenziare il sindacato stesso e indebolire tutti i lavoratori".