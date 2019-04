Perché nel perdere qualcuno che si vuol bene accade che nessuna separazione è per sempre.Sei anni, dunque. Sei anni, oggi, da quel fatto così orrendo e cruento. Marco Castro se n’è andato dopo avere lottato con ogni restante respiro del suo cuore alle bruciature inferte da quel bidone di benzina che il cugino gli rovesciò addosso. Accendendolo.La comunità paternese pregò perché ce la facesse. Abbiamo pregato per la sua inevitabile solitudine. Per la terribile sensazione che provammo nell’immedesimarci in ciò che era accaduto.Tre giorni dopo, però, il buio. E la fine di tutto.Per Marco che era un ragazzo grande. Ma pur sempre appena un ragazzo.