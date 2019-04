. Lo dichiarano il segretario generale di Uilm Catania, Matteo Spampinato, e il segretario territoriale Uilm, Giuseppe Caramanna, che ricordano così le ragioni della protesta: “È incomprensibile, oltre che illegittimo, rifiutare trasferimenti di postazioni e mansioni a dipendenti con gravi problemi di salute, certificati da ente pubblico. Inoltre, sono intollerabili i ritardi con cui la direzione interviene a fronte di segnalazioni su problemi di sicurezza nei reparti produttivi.fatte proprie dalla rappresentanza sindacale RSU”. “Siamo consapevoli dell’importanza della STMicroelectronics a Catania – concludono Spampinato e Caramanna – tant’è che ci siamo impegnati in passato e continuiamo a farlo per sostenere, anche in ambito nazionale e regionale, politiche industriali capaci di valorizzare e promuovere l’insediamento produttivo catanese aumentandone i livelli occupazionali, ma riteniamo che un sindacato serio e rappresentativo non possa abdicare al proprio ruolo rinunciando a tutelare diritti e sicurezza dei lavoratori”.