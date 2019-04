#LassalaPeddiri con la campagna denominata #BastaPlastica. In attesa che dal 2021 entri in vigore in tutta l'Unione Europea la nuova direttiva che vieta l'utilizzo della plastica monouso, le due associazioni hanno iniziato da tempo un'attività di sensibilizzazione che mira alla messa al bando in tutti i comuni dell'isola dei prodotti in plastica. La campagna, svoltasi nei giorni scorsi, è stata finalizzata alla pulizia delle spiagge. “Abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna #Bastaplastica che ha come finalità l’eliminazione della plastica monouso in Sicilia e mira a sensibilizzare la cittadinanza isolana – spiega Davide Canino, referente di Noi siamo per Riposto - attraverso iniziative di grande impatto, come la giornata dedicata alla pulizia delle spiagge siciliane”. Numerosi i volontari che hanno aderito presentandosi nel piccolo arenile di Tri Massi, a nord del primo bacino turistico ripostese. Decine “La pulizia di questo ultimo lembo dell'antica marina ripostese si è rivelata un successo – prosegue Davide Canino - sia per l'ingente quantitativo di rifiuti raccolti e tra essi diversi sacchi colmi di plastica, sia per la partecipazione spontanea di numerosi liberi cittadini che hanno voluto darci una mano. Tra questi va segnalata una cospicua rappresentanza di pescatori dello Scaro Tri Massi, abituali frequentatori della spiaggetta, che con la loro presenza rappresentano il segno evidente di un sentire comune che comincia a diffondersi. L'attenzione per i temi ambientali è fondamentale per il nostro futuro, ma soprattutto delle future generazioni. Noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte affinché chi verrà dopo, trovi un pianeta migliore di come lo abbiamo trovato noi”.Si tratta della seconda iniziativa green organizzata in poche settimane dall'associazione “Noi siamo per Riposto”, che non intende fermarsi qui e promette nuove iniziative. “Restiamo ancorati alla realtà, consapevoli che a Riposto ciò che orbita attorno alla raccolta dei rifiuti deve necessariamente migliorare, - conclude Canino - convinti che a tale scopo è necessario ascoltare i cittadini e comprendere quali siano le problematiche più diffuse per poi proporre soluzioni condivise dall'intera popolazione”.