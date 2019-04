La mia militanza all’interno di Forza Italia si è definitivamente conclusa perché quello che ho vissuto in Sicilia con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè è assolutamente paradossale. E’ una strada dalla quale non torno indietro", ha dichiarato il primo cittadino all'Adnkronos. La frattura con gli azzurri non è dunque sanabile.

A questo punto Pogliese è a un bivio: aderire alla Lega o a Fratelli d'Italia. "La mia strada non può essere che all'interno di Fratelli d'Italia o della Lega. Sono un uomo di destra. Ho avuto contatti con Meloni e anche con Candiani e altri della Lega ma niente di più per il momento".

Una scelta da ponderare. "

La linea politica che il coordinatore regionale ha dato al partito è assolutamente antitetica rispetto ai miei valori di riferimento, alla mia concezione delle istituzioni", ha detto Pogliese riferendosi a Miccichè. Il coordinatore di Forza Italia ha recentemente annunciato l'intenzione di fare un passo indietro dopo le Europee. Una scelta che pure non scalfisce la decisione del sindaco di Catania: "

Sono una persona seria e non torno indietro".