Questa è la patria di Calogero ‘Carletto’ Campanella e dei fratelli Salvatore e Venerando Cristaldi. Un gruppo che è riuscito ad allargare il proprio potere gestendo anche una piazza di spaccio a San Giovanni Galermo. E non solo. I Santapaola di Aci Catena devono sottostare alle direttive di “Picanello”. Gli eredi del boss scomparso Sebastiano Sciuto, meglio conosciuto come Nuccio Coscia, sono una costola del gruppo catanese. Che ha una certa dipendenza rispetto alle altre squadre della famiglia Santapaola-Ercolano.A Picanello è stato inferto un colpo mortale.C’è la storia della mafia recentePestaggi, sparatorie, furti nello stesso gruppo, omicidi progettati e mai avvenuti. E anche nuove alleanze.. I carabinieri hanno documentato gli affari di Cosa nostra in quella parte di Catania, dove ancora i riti mafiosi hanno radici forti. Gli investigatori hanno immortalato, infatti, la tradizionale “spartizione” delle uova di pasqua agli affiliati. E così è finito in manette Giovanni Comis, nome che troviamo già nel processo Orsa Maggiore, che all’epoca (due anni fa) reggeva le fila dei Santapaola di Picanello.che “il boss avrebbe lasciato 30 mila euro nella cassa comune”. Ma i nuovi responsabili non hanno “trovato questi soldi”. E dunque nomi cancellati dalla carta e stipendi dimezzati.