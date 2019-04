. Questo primo Catania Tanguera Festival si annuncia con un parterre di ospiti di fama iInternazionale. Primo tra tutti Pablo Veròn, protagonista qualche anno fa del famoso film “Lezioni di Tango” della regista Sally Porter, che fece innamorare mezzo mondo del tango argentino, per questo poi dichiarato dall’ Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.terrà un ampio programma di lezioni: un seminario monotematico e work shop per tutti i livelli di studio. Momento clou di questa prima volta a Catania sarà l’esibizione che i due artisti faranno nel corso della milonga di sabato 27 al Plaza Hotel di Catania, location di tutto l’evento le cui sale ospiteranno le lezioni di giorno e le milonghe di sera, in uno spazio dedicato di oltre 400 mq, predisposto per accogliere ballerini provenienti da tutta la Sicilia, l’Italia e oltre.e dall’italianissima Roberta Beccarini, solisti di una delle maggiori compagnie di tango argentino del mondo, la Tango X 2, anche loro attesissimi con il loro show che inaugurerà il Festival la sera di giovedì 25 aprile e un altrettanto ampio programma di lezioni. Per la prima volta a Catania anche la prestigiosa Orquesta del Sexteto Milonguero, tra le più quotate del momento che suonerà dal vivo nelle serate di venerdi 26 e sabato 27.Vilarino e il calabresissimo Paolo Gaspari Morokal che infiammeranno con le loro selezioni musicali la pista del Plaza per tutte le serate dell’ evento. Infine, per garantire tango h. 24, gli organizzatori del Festival, Salvo Foti e Ivana Bella hanno ideato la Pratica Zenith Tango Libre, ovvero la possibilità nei giorni del Festival di praticare tango sia mattina che pomeriggio, liberamente e gratis, presso le accoglienti e spaziose sale della Zenith Dance Accademy. Appuntamento dunque a mercoledi 24 aprile con la conferenza stampa di presentazione del Festival che si terrà a partire dalle 18.00 presso la Zenith Dance Academy di v.le Artale Alagona nr. 89 a Catania. All’incontro saranno presenti Pablo Veòn e Cecilia Capello che alla fine della conferenza stampa si intratterranno in una charla col pubblico presente che avrà modo così di conoscere più da vicino i due grandi artisti argentini.