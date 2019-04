. All'appello del presidente della Regione, Nello Musumeci, si aggiunge la voce della CIFA con il vicesegretario regionale nonché segretario provinciale etneo, Gaetano Benincasa.Nello Musumeci: la Catania-Ragusa deve essere fatta - afferma Benincasa. Siamo stanchi dei continui tira e molla da parte del governo nazionale, questo come quelli che si sono alternati nel passato. La politica nazionale forse dimentica che in Sicilia non abitano figli di serie B e che troppe vite si sono spezzate lungo un'arteria che è una vergogna per la nostra isola e per l'intero sistema infrastrutturale italiano. Serve intervenire, senza più rimandare, senza più indugiare. Molte imprese aderenti alla CIFA si occupano di trasporto e logistica ed è nostro compito tutelare i nostri associati che quotidianamente lamentano le difficoltà che incontrano e gli elevati costi legati anche all'usura elevata dei mezzi. Dobbiamo puntare sullo sviluppo del Sud-Est- conclude - e fin quando avremo strade così parlare di crescita è utopia”.