hanno arrestato nella flagranza il 32enne catanese Luigi Fiducia, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso dall’equipaggio di una gazzella mentre era intento ad asportare degli infissi in alluminio da un immobile in costruzione in via Battello 25 a Catania, di proprietà della società “Abitare S.r.l”.

La refurtiva, del valore complessivo di 4.000 euro è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.