Sono stati però arrestati dalla Polizia di Stato dopo che la loro auto è stata intercettata nel parcheggio di un quarto supermercato. La Polizia è intervenuta dopo un colpo in un negozio di Via Senatore Giuseppe Alessi.Anais Fallica, di 25, e Catia Agata Vassallo di 43. Le donne sono state poste ai domiciliari. Gli uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Malaspina. Nel bagagliaio della loro auto gli agenti hanno trovato alimenti per oltre 800 euro: 65 pezzi di parmigiano, 42 uova di Pasqua, 37 confezioni di salmone norvegese, 10 di olive e cinque di tonno. I conti sono tornati quando i quattro sono stati portati in questura, dove nel frattempo sono arrivati per sporgere denuncia i responsabili di altri due supermercati presi di mira dalla banda, che sono tornati in possesso della merce trafugata.(ANSA).