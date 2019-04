, nonché di vigilanza a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, misure di sicurezza e/o di prevenzione. Nello specifico la Squadra Mobile ha effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, in particolare di quelli predatori (scippi e furti), anche in relazione alla massiccia affluenza di turisti nelle zone del centro storico cittadino.del Commissariato di P.S. – Centrale, hanno, altresì, effettuato servizi di controllo di persone sottoposte alla detenzione domiciliare ed a misure di prevenzione personali, controllando 56 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 7 persone sottoposte alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha arrestato: Luca Indelicato, (cl.1985), pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al predetto, controllato nel rione di San Cristoforo, ad esito di perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 7 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr.6 circa, 1 involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr.1 circa e una somma di denaro. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.