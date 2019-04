partenza alle ore 10.00 da Piazza Stesicoro e arrivo in Piazza Machiavelli.

Poi c

ome ogni anno in Piazza Federico di Svevia prenderà il via una giornata ricca di attività gratuite: laboratori tematici per bambini, pranzo all’aperto, performance teatrali sulla Liberazione, e il grande concerto al tramonto, con ospiti a sorpresa.

Precede, solo di poche ore, la giornata di festa nazionale un altro appuntamento dedicato alla memoria partigiana in Sicilia:

mercoledì 24 aprile, alle ore 21.30, in Piazza dei Libri la presentazione, incontro con il regista Enzo Rizzo

, nonché la prima

proiezione a Catania del docu-film

“

Comandante Barbato - Un partigiano della Sicilia

", seguita da un dibattito sul tema Antifascismo e Partigiani con

ANPI Catania

e rappresentanti di associazioni, collettivi e partiti politici cittadini.

da questo assioma parte la volontà di promuovere diverse iniziative mirate a coinvolgere ed informare il più vasto pubblico possibile, perché se guardiamo al fenomeno politico che abbiamo davanti agli occhi possiamo facilmente ricavare il profilo dell’offensiva autoritaria più insidiosa di sempre contro la nostra democrazia repubblicana", dichiara Manola Micalizzi, presidente dell’associazione Gammazita, a nome di tutti gli attivisti, chiamando a raccolta i catanesi in corteo il 25 aprile configura di primo piano dell’Antifascismo, della Resistenza e della politica siciliana e nazionale. Antifascista nella sua Caltanissetta durante il fascismo, Colajanni con il significativo nome di “Barbato” (in onore del medico socialista Nicola Barbato, protagonista dell'esperienza dei Fasci siciliani), partecipò in ruoli direttivi alla Resistenza piemontese, che con i suoi uomini sfilò sulle strade della Torino liberata alla testa dei partigiani dell’VIII Zona. Nel docu-film "Comandante Barbato" la figura del partigiano è interpretata da un personaggio animato che racconta la storia del Novecento in prima persona o attraverso due voci narranti. La sua figura è emblematica di quella “generazione resistenziale” che si espresse contingentemente nella liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista, ma al tempo stesso nella elaborazione intellettuale e politica dei principi da porre a fondamento del nuovo stato democratico, e infine nell'impegno a crearlo e consolidarlo: uno straordinario percorso di fondazione della democrazia che giunge ai giorni nostri.