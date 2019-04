CATANIA - La Cgil di Catania parteciperà con ANPI Catania al corteo cittadino che si terrà il 25 con partenza da Piazza Stesicoro alle ore 9,30 e conclusione in Piazza Dante. "Nel 74 º anniversario dalla Liberazione dal Fascismo, parole preziose in democrazia come Rappresentanza, antifascismo, Diritti partecipazione, equilibrio dei poteri, rispetto della persona umana, accoglienza, legalità, assumono un valore ancora più centrale del passato e il sindacato scende in piazza con l’Associazione dei partigiani anche per ricordare a questo Governo nazionale e ai cittadini italiani, che il rispetto della nostra Costituzione è sacro", si legge in una nota stampa. "Anche a noi, così come sottolineato dall’ANPI nel documento su questo 25 aprile alla cui manifestazione è stato dato l’eloquente titolo “Nessuno escluso” , la profonda modifica del sistema delle autonomie e l’atteggiamento nei confronti delle rinascenti manifestazioni di fascismo e razzismo, ci preoccupano", si legge.

"Il rispetto dei diritti di chi lavora, di chi un lavoro non riesce ad averlo, dei più deboli e del welfare in generale, sono elementi chiave della nostra democrazia. La Cgil di Catania crede fermamente che tutto questo sarà una realtà solo se alla democrazia reale si abbini conoscenza, rispetto per l'altro cittadino e per se stessi, e legalità", si legge.

Poi l'appello: "Scendiamo per questo in piazza il 25 aprile e invitiamo tutta la cittadinanza a farlo".