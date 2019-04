La donna non era malata terminale, ma da tempo soffriva di una grave forma di depressione. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta, senza indagati, per istigazione al suicidio. Nel ricorso si sottolinea che "dai primi elementi di indagine appare assai dubbia la sussistenza dei requisiti richiesti per il suicidio legalmente assistito praticato anche per l'ordinamento svizzero, ossia 'patologia incurabile, handicap intollerabile o dolori insopportabili, debitamente certificati' alla luce della certificazione medica rilasciata alla donna e delle patologie alla stessa diagnosticate"."fine egoistico, come quello finalizzato ad appropriarsi dei beni materiali di chi viene istigato o aiutato al suicidio". E i magistrati di Catania vogliono chiarire la "qualità di socia" della donna dell'associazione svizzera che ha praticato l'eutanasia alla quale ha pagato 7.000 franchi, circa 6.200 euro, per assisterla nel suicidio. C'è un altro punto su cui la Procura di Catania, come scrive nella richiesta avanzata al Tribunale del riesame, vuole fare piena luce: "la donna si era iscritta ad una associazione italiana che si occupa di pratiche finalizzate alla cosiddetta 'morte dignitosa' con la quale sembra abbia avuto contatti telefonici, il cui ruolo di eventuale rafforzamento del proposito suicida è ancora da valutare in tutti i suoi aspetti". (ANSA).