La buona notizia arriva da Aci Sant’Antonio. Il Comune, che ha partecipato a un avviso ministeriale legato ai Pon legalità classificandosi primo in graduatoria, riceverà un finanziamento di oltre un milione e trecentomila euro da investire nel progetto “Maggiu Sicilianu”. Il riferimento è a una strofa del brano “Duminica matina” del cantautore siciliano Mario Incudine dedicato a chi trova la forza per denunciare il malaffare mafioso e in generale ogni forma di sopruso.. Nel caso delle donne vittime di violenza la denuncia è un passo fondamentale che necessita però di una serie di condizioni favorevoli. Molto spesso, infatti, è l’assenza di alternative, soprattutto per chi non gode di autonomia economica, lo scoglio più difficile da superare per allontanarsi dai mariti maltrattanti. In quest’ottica le case rifugio, strutture finalizzate all’accoglienza e alla messa in sicurezza, giocano un ruolo decisivo per tutelare le donne che con difficoltà riescono ad affrancarsi e imboccare il percorso di fuoriuscita dalla spirale della violenza.L’obiettivo è consentire alle donne di riacquisire autonomia sottraendosi al giogo della violenza. Parallelamente si avvieranno una serie di attività volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed elaborazione dati e statistiche sul fenomeno che esiste da sempre, ma che negli ultimi anni è balzato agli onori delle cronache perché sempre più persone decidono di non subire in silenzio.Il primo cittadino di Aci Sant’Antonio, Santo Caruso, mostra soddisfazione. “Attraverso questa misura, da noi realizzata, siamo riusciti ad ottenere un cospicuo finanziamento. Si tratta di un progetto ambizioso: il primo in Sicilia”, spiega il sindaco. “La casa rifugio diventerà un punto di riferimento per tutto il territorio e per tutta la regione; ci stiamo attivando per portare avanti tutte le procedure: abbiamo a disposizione ventiquattro mesi fino al collaudo”, chiosa. Numerosi gli attori che attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti hanno aderito al progetto: la Città Metropolitana di Catania, l’ordine regionale degli psicologi, il centro antiviolenza Thamaia, l’istituto comprensivo F. De Andrè, l’ordine degli avvocati di Catania, la Croce Rossa di Aci Sant'Antonio, il distretto sociosanitario di Acireale, l’associazione di volontariato per minori Compagnia della Gioia, l'associazione A.S.D Black Belt School Italy e l'associazione culturale Cardacìo.