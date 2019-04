di assessore e per il contributo dato nell’aver sostenuto le attività e le varie iniziative in linea con il mio programma elettorale - ha detto il primo cittadino. Auguro buon lavoro al neo assessore Salvo Leonardi con la certezza che anch’egli sarà in grado di rappresentare le esigenze della nostra comunità, mettendosi al servizio dei nostri concittadini”.dell’associazione “Noi realizzando”, responsabile dell’ufficio fiscale e previdenziale sito nel centro storico puntese, con esperienza da consigliere comunale dal 2015. “Ringrazio il sindaco per la fiducia dimostratami, attendo di ricevere le deleghe per mettermi all’opera per realizzare progetti e iniziative già ben delineati. Porterò in giunta la voce dei giovani, ascoltando le loro richieste ed esigenze per avvicinarli alla vita amministrativa dell’ente” ha così dichiarato il neo assessore visibilmente emozionato. Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe.