per i gravissimi attentati terroristici che hanno causato centinaia di vittime e feriti nello Sri Lanka. In particolare, il sindaco e l'amministrazione manifestano la loro solidarietà agli amici e ai familiari della di Haysinth Rupasingha, la donna cingalese di 55 anni che da parecchi anni abitava a Catania, dove lavorava come badante, tra le vittime degli attentati nello Sri Lanka. In segno di cordoglio il Comune parteciperà con un proprio rappresentante alla veglia di preghiera in programma giovedì 25 aprile alle 18 nella Chiesa di Santa Maria dell'Ogninella.(ANSA).