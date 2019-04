E’ particolarmente soddisfatto il sindaco di Zafferana Etnea, Alfio Vincenzo Russo dopo l’emanazione dell’atteso decreto relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che ha stravolto le frazioni di Fleri, Poggiofelice e Pisano contestualmente ad altre zone ricadenti nei Comuni viciniori. “Smaltita la faticosa fase emergenziale – ha aggiunto il primo cittadino - siamo pronti per rialzarci e ripartire con l’altrettanto impegnativa fase della ricostruzione". "E’ stato raggiunto un traguardo importante e significativo per il quale tutti ci siamo adoperati con grande impegno. Voglio ringraziare tutti gli organi preposti e quanti si continuano ad impegnare per alleviare e risolvere al più presto le problematiche della nostra Comunità”, ha aggiunto il primo cittadino.