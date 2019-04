L'epicentro è stato localizzato - secondo i dati forniti dall'Ingv - poco a largo della costa catanese ad una profondità di cinque chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone di Catania, ma anche nel siracusano. Ed è partito il solito tam tam social. "A Vaccarizzo si è sentita fortissima!", scrive una ragazza su Facebook "Anche a Lentini", le fa eco un altro giovane. Al momento non risultano danni. Ma la situazione è in evoluzione.

In aggiornamento.