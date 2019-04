L'ex commissario straordinario dell'ente, Salvatore Iervolino, è stato il primo teste dell'accusa nel processo che vede imputati, a vario titolo, per abuso d'ufficio, truffa e falso, Maurizio Murabito, già commissario straordinario dell'Ipab Bonaventura, Maria Concetta Currenti, legale rappresentante della cooperativa “Ambiente e Benessere” di Mascali, Giovanni Pellizzeri, amministratore di fatto della cooperativa, e Sebastiano Pennisi, ingegnere. I quattro imputati sono difesi dai legali Pier Francesco Iannello, Nino Lattuca e Alfio Pennisi.il palazzo di via De Gasperi a Giarre con affidamento diretto, senza procedura ad evidenza pubblica. Non solo. La cooperativa non avrebbe corrisposto all'ente il canone di locazione previsto poiché, secondo l'accordo siglato, avrebbe dovuto eseguire una serie di lavori di ristrutturazione del palazzo, per un valore complessivo pari a 132mila euro. Ma le uniche spese certificate dai finanzieri ammonterebbero a poco più di 24mila euro.. Durante la gestione Murabito il valore del terreno, pronto per la vendita, sarebbe stato quantificato in poco più di 40mila euro. Una cifra che, secondo l'accusa, sarebbe stata notevolmente inferiore al suo valore di mercato.tutte le fasi del proprio insediamento come commissario straordinario dell'ex Opera Pia Case delle Fanciulle Bonaventura, fino alla scoperta delle numerose irregolarità. I primi campanelli d'allarme sono: l'assenza di alcuna gara pubblica per la locazione dei locali e la durata dei contratti di locazione, addirittura ventennali. “Dopo aver esaminato i contratti – racconta Salvo Iervolino – ho incaricato l’ingegnere Vito Mancino di compiere un sopralluogo nel palazzo di via De Gasperi per verificare quanti soldi fossero stati spesi effettivamente per la realizzazione dei lavori. Secondo la relazione tecnica, vi era un computo metrico di oltre 150mila euro non giustificato. Mi sono reso conto che l'ente non introitava nulla. A quel punto ho fatto degli esposti alla Procura ed alla Guardia di Finanza di Riposto”. Durante il lungo lavoro di esame degli atti, il commissario riscontra un'altra anomalia. “Ho notato delle delibere commissariali del mio predecessore – spiega Iervolino – in cui la firma autografa non era quella della segretaria”.“Dal controllo dei documenti fiscali acquisiti dalla cooperativa Ambiente e Benessere in merito ai lavori di ristrutturazione compiuti – ricostruisce il finanziere – abbiamo avuto modo di accertare che alcune fatture risultavano eseguite da una ditta la cui partita Iva risultava cessata nel 1987”. Non si tratta delle uniche irregolarità rilevate. Altre fatture fiscali sarebbero state emesse da cooperative riconducibili a Giovanni Pellizzeri e al figlio, la cui natura risultava però incompatibile con lavori di ristrutturazione di immobili. Nella prossima udienza, fissata per il 24 settembre, sarà sentito l'ingegnere Vito Mancino.